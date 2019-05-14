На Волыни активисты ПЦУ не дали молиться общине УПЦ даже в доме священника.

В селе Скобелка Гороховского района Волынской области 11 мая активисты ПЦУ заблокировали дом священника УПЦ ранее захваченного ими Свято-Николаевского храма и взломали дверь. Об этом сообщается в сюжете «Подробностей».

До момента попытки захвата дома, община УПЦ совершала богослужения в доме настоятеля Свято-Николаевского храма УПЦ, иерея Назария Филиповича.

Священник рассказывает, что он с семьей проживает в этом доме три года, и они имеют официально оформленные документы, подтверждающие собственность на дом. В документах указано, что в доме прописан только сам священник, его жена и двое малолетних детей.

Однако активисты потребовали от священнослужителя, чтобы он вместе с семьей, в том числе двумя малолетними детьми, покинул помещение, в котором официально прописан.

Верующие УПЦ заперлись в доме и не допустили в его штурмующих, однако те взломали дверь. Они утверждают, что священник не пускает в дом новых «соседей». По их словам, в доме теперь прописаны семеро людей, в том числе священник ПЦУ.

О. Назарий говорит, что этих людей сельсовет прописал в дом священника незаконно, без домовой книги.

Результатом двухчасовых переговоров между сторонниками ПЦУ и верующими УПЦ стало то, что общину УПЦ заставили вынести из дома церковную утварь.

Прибывшая на место инцидента полиция описала нанесенный ущерб.

Верующие УПЦ возмущены тем, что их выгнали не только из собственного храма, но даже их временного помещения, которое они приспособили для богослужений.

Прихожанка УПЦ, которая согласилась забрать церковную утварь в свой дом, говорит: «Мы никуда не пойдем. Пусть нас будут выгонять, мы все равно будем искать место и будем служить».