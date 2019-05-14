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Россия может прибегнуть к утилизации украинской военной техники, которая осталась в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году. Об этом заявил руководитель комитета по обороне Госдумы России Владимир Шаманов, сообщает УНИАН.

«На протяжении 10 лет они (руководство Украины. - Ред.) должны или забрать, или через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и становится непригодным», – говорят в РФ, уточнив, что речь идет о сроках до 2024 года - 10 лет после незаконной оккупации полуострова.

Он добавил, что современных образцов среди оставленной военной техники не наблюдается, а те, которые есть, «они Вооруженным силам РФ не интересны».

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

По словам тогдашнего заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова, оборонное ведомство РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

 
ForUm

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