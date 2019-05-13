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Правящие архиереи Тульчинской и Винницкой епархий УПЦ призвали чиновников придерживаться принципа равного представительства разных конфессий на официальных мероприятиях.

Фото: УПЦ

Игнорирование винницкими властями представителей канонической Церкви на официальных мероприятиях, проводимых в регионе, является сознательной дискриминацией по религиозному признаку, что не является допустимым в правовом государстве. Об этом говорится в совместном заявлении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия, опубликованном на сайте Винницкой епархии УПЦ.

В заявлении указывается, что 9 мая этого года на торжества в Виннице, посвященные Дню победы во Второй мировой войне, не был приглашен ни один архиерей Украинской Православной Церкви, хотя участие духовенства является традиционным для подобных мероприятий.

«Ежегодно на майские торжества приглашались главы епархий УПЦ, УАПЦ и УПЦ КП на Винниччине, – подчеркнули архиереи УПЦ. – Ни разу такой формат мероприятий не спровоцировал конфликта, общественного напряжения, или даже простого недоразумения. Однако в этом году местные власти, пригласив на торжества сразу трех архиереев ПЦУ, которые, к тому же, делят между собой одну Винницкую епархию этой структуры (ведь каждый из троих по титулу является винницким), не пригласили ни одного архиерея УПЦ».

При этом подавляющее большинство православных в Винницкой области являются верующими именно канонической Украинской Православной Церкви, и местным властям эти факты хорошо известны: три епархии УПЦ в Винницкой области – Винницкая, Тульчинская и Могилев-Подольская – вместе объединяют около 1000 приходов, в то время как общее количество приходов ПЦУ в области – чуть больше 300.

Владыки подчеркнули, что в игнорировании местными властями архиереев канонической Украинской Православной Церкви они усматривают сознательную дискриминацию по религиозному признаку.

«Считаем целесообразным напомнить, что Конституция Украины провозглашает равенство всех граждан перед законом. В правовом государстве недопустимы проявления дискриминации, в том числе, по религиозному признаку»,  – отметили представители УПЦ.

Также они указали, что подобная системная и целенаправленная дискриминация архиереев, духовенства и верующих УПЦ наблюдается на территории Винницкой области уже на протяжении нескольких месяцев.

«С ноября прошлого года представители Украинской Православной Церкви не приглашались ни на одно официальное мероприятие. Торжества по поводу Дня Соборности Украины и Дня освобождения Винницы происходили без участия духовенства УПЦ. Традиционно посещая храмы города во время Рождественских и Пасхальных праздников, представители власти показательно игнорировали храмы УПЦ. Очередным проявлением дискриминации стало нежелание приглашать митрополитов Ионафана и Агапита, а также архиепископа Варсонофия на торжества, посвященные Дню Победы», – сообщили владыки в своем заявлении, выразив возмущение действиями чиновников.

Вместе с тем митрополит Ионафан и архиепископ Варсонофий надеются, что местные власти пересмотрят свою позицию и в дальнейшем будут придерживаться принципа равного представительства различных конфессий на официальных мероприятиях.
ForUm

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