Почтение памяти жертв депортации крымскотатарского народа необходимо, чтобы предотвратить повторение подобных катастроф.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров во время мероприятия в Киеве в память жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года, сообщает корреспондент Укринформа.

«В соответствии с решением Верховной Рады 18 мая отмечается как День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, поскольку своим постановлением парламент определил преступление депортации геноцидом, совершенным советской властью... И в этом году будет целый ряд мероприятий и в Киеве, и во многих городах и районах Украины, где живут крымские татары. Понятно, что это не только искренний акт уважения, хотя это очень важно, но это и наша потребность проводить такие мероприятия, чтобы в будущем избежать повторения подобных катастроф, таких как Голодомор, Холокост, депортация", - сказал Чубаров.

Он добавил, что в оккупированном Крыму 18 мая активисты и общественность крымскотатарского народа планируют провести траурные мероприятия отдельно от российских оккупантов.

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев напомнил, что день депортации - это трагическое, страшное событие, которое могло привести к гибели всего народа. Однако крымским татарам удалось создать беспрецедентное по своей массовости национальное движение за возвращение на Родину.

По словам Джемилева, мероприятия к 75-летию депортации будут проводиться во многих странах. В частности, 21 мая на государственном уровне эту дату будут чтить в Турции.

Во время нынешних мероприятий состоялась благотворительная ярмарка для поддержки детей из семей крымских политзаключенных. На временно оккупированной территории АР Крым почти 170 детей остались без поддержки родителей, арестованных властями РФ по политическим мотивам.

Также состоялась творческий спектакль памяти жертв депортации, фотовыставка семей современных крымскотатарских политзаключенных, ярмарка сувенирной продукции с крымскотатарской символикой и книг, детских поделок, рисунков. Собранные средства будут переданы семьям политзаключенных.

В рамках мероприятия проведена презентация книги историка Гульнары Бекировой «Путь лидера. Мустафа Демилев».

Как известно, в 1944 году советский режим масово депортировал представителей коренного народа Крыма - крымских татар - в Сибирь и Среднюю Азию. По некоторым подсчетам, во время депортации и в первые годы жизни на чужбине крымские татары потеряли почти половину своего населения.