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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13-14 мая посетит Брюссель, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство.

Так, 13 мая Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

«Кроме того, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать в себя конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана», - говорится в сообщении.

Восточное партнерство - внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза: Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.
ForUm

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