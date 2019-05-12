Вооруженные формирования РФ сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

«Вооруженные формирования Российской Федерации не выполняют взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации сосредоточивают десятки единиц танков , гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения», - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты продолжают систематически нарушать режим прекращения огня.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Минусинск.

Представителями Миссии ОБСЕ обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах. В частности, выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплексы на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик.

Кроме того, 7 мая на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровка восточнее Донецка Миссия зафиксировала как минимум 5 танков T-72.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное пренебрежение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.