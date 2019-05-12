Государственные исполнители Министерства юстиции с начала года взыскали в пользу детей 1,8 миллиарда гривень алиментов.

Как информирует пресс-служба ведомства, об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

«С начала года госисполнители уже взыскали 1,8 млрд грн алиментов, что на 598 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда было взыскано 1,2 млрд грн», - отметила Глущенко.

Она сообщила, что в этом году государственные исполнители защитили экономические права более 356 тысяч украинских детей. Больше всего таких детей - свыше 50 тысяч - живет в Днепропетровской области, более 24 тысяч - в Донецкой, по 23 тысячи - в Запорожской и Киевской областях.

В ведомстве также информируют, что с начала действия пакета законов «Чужих детей не бывает» (6 февраля 2018 года) государственными исполнителями Минюста в пользу детей взыскано 6,2 млрд гривен алиментов.