Около иракского города Сулеймания произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Об этом сообщает The National со ссылкой на Геологическую службу США, передает Укринформ.
«В субботу около иракского курдского города Сулеймания произошло землетрясение магнитудой 5,3», - говорится в сообщении.
Землетрясение произошло в 71 км к юго-востоку от города на глубине 10 км.
Непосредственная информация об убытках, вызванных землетрясением, не поступало.
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