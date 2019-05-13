Датский международный благотворительный фонд Global Medical Aid заподозрил советника Президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова в хищении гуманитарной помощи на 20 миллионов гривен.

Соответствующее письмо главы фонда Фредерика Диденсборга в адрес Главы Украинского государства опубликовал на своей странице в Facebook советник избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.

В письме отмечается, что фонд Global Medical Aid в январе 2015 года отправил в Украину в двух грузовиках гуманитарную помощь для благотворительного фонда «Крылья Феникса», основателем которого является Бирюков, общей стоимостью 20 миллионов гривен.

«После получения груза БФ «Крыла Феникса», я направил им запрос на предоставление документации, которая бы подтверждала передачу груза, которую мне обещали предоставить», – сообщил Диденсборг.

По его словам, в ответ на многочисленные запросы об отчете передачи груза нуждающимся в БФ «Крылья Феникса» каждый раз обещали предоставить его в ближайшее время.

Как сообщил Диденсборг, документы должны были быть составлены до передачи медикаментов и оборудования конечным пользователям и заверены подписями и печатями получателей.

После длительного промежутка времени документы были переданы Диденсборгу, но не имели никакой ценности, так как были без подписей, печатей и информации о медицинских препаратах.

«Я по сегодняшний день не знаю, куда делся гуманитарный груз, направленный Global Medical Aid в «Крылья Феникса» и могу сделать вывод, что медикаменты и медицинское оборудование не было передано на благо пациентов, как было запланировано, а было использовано для обогащения Юрия Бирюкова», – заявил глава датского благотворительного фонда.

Президент Global Medical Aid требует от Президента Петра Порошенко начать официальное расследование в отношении благотворительного фонда и/или Бирюкова.