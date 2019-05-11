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Сегодня, 11 мая, в 14.35 АО «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба», сообщает пресс-служба компании.

«Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать», – сказано в сообщении.

Напомним, транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 19 апреля, который сообщил о несоответствии массовой доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России.

 
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