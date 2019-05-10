также в разделеРелигия
На Буковине провели юридический семинар в помощь общинам УПЦ 5
Патриарх Кирилл молится об упокоении известного композитора Евгения Крылатова 7
Во всех регионах Украины в УПЦ почтили память погибших во Второй мировой войне 6
Греческие СМИ: ПЦУ стала «троянским конем» для патриарха Варфоломея 213
Скончался один из самых известных афонских подвижников современности 6
СМИ: Через Раду пытаются протащить закон, запрещающий УПЦ служить в армии 5
СМИ: Конфликт между главой ПЦУ Епифанием и «почетным патриархом» Филаретом перешел в публичную плоскость 51
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, какую молитву православные должны знать на память 8
В РПЦ считают, что Варфоломей «самоликвидировался» в качестве координирующего центра мирового Православия 11
Госдеп США предложил БПЦ сотрудничество в церковных и религиозных вопросах 11
На Волыни совершили отпевание и перезахоронение 63-х освободителей Ковеля 7
В Первомайске задержали подозреваемого в краже из храма УПЦ старинных церковных книг 5
Филарет заявил, что Киевский Патриархат до сих пор существует 6
Митрополит Агафангел посетил ветеранов Одессы и поздравил их с Днем Победы 5
Митрополит Онуфрий возглавил литию в парке Славы и поздравил украинцев с Днем Победы 17
Митрополит Онуфрий 9 мая возглавил панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата 36
Военный капелан УПЦ посетил воинов госпиталя Северодонецка 28
Мужчине, который «заминировал» храм УПЦ в Кривом роге, грозит 6 лет тюрьмы 26

В Спасо-Преображенском соборе Кропивницкого состоялась презентация выставки детского рисунка «Пасхальные истории», в которой были представлены работы учеников художественной студии «Золотая кисточка» («Золотий пензлик»). 

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, торжественное открытие выставки началось с приветственных слов художественного руководителя студии Ирины Зантарии и заместителя руководителя Отдела благотворительности и социального служения Кировоградской епархии УПЦ протоиерея Иоанна Шемедюка, который также является руководителем воскресной школы при Спасо-Преображенском соборе Кропивницкого. 

После презентации своих работ каждый участник выставки получил грамоту и сладкий подарок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
404 грн.
4
Теги