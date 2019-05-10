В Спасо-Преображенском соборе Кропивницкого состоялась презентация выставки детского рисунка «Пасхальные истории», в которой были представлены работы учеников художественной студии «Золотая кисточка» («Золотий пензлик»).

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, торжественное открытие выставки началось с приветственных слов художественного руководителя студии Ирины Зантарии и заместителя руководителя Отдела благотворительности и социального служения Кировоградской епархии УПЦ протоиерея Иоанна Шемедюка, который также является руководителем воскресной школы при Спасо-Преображенском соборе Кропивницкого.

После презентации своих работ каждый участник выставки получил грамоту и сладкий подарок.