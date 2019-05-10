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В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ на базе адвокатского объединения «Поляк и партнеры» состоялся семинар на тему: «Существование религиозных общин в сегодняшних условиях».

Фото: УПЦ

Как сообщили на сайте епархии, ранее УПЦ обращалась в прокуратуру из-за нарушения прав верующих.

В Церкви подчеркнули необходимость проведения таких семинаров в связи с тем, что постоянно меняется украинское законодательство, должностные лица свободно трактуют законы, а часто и перекручивают их, пользуясь правовой неосведомленностью священников, членов приходских советов.

Такие семинары с целью тщательного изучения Устава УПЦ и Уставов религиозных общин, закона «О свободе совести и религиозных организациях», положений Конституции Украины, права и ответственности должностных лиц будут проводиться и в дальнейшем. 
ForUm

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