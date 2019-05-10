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Финансовые власти США могут добавить РФ в список государств, допускающих махинации с национальной денежной системой, сообщает Росбалт.

По данным Bloomberg, попадание в такой перечень влечет за собой рыночные, а не юридические последствия.

Пока в американском «черном списке» 12 государств. Шансы на включение туда из-за крупного профицита торгового баланса также имеют Ирландия, Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил России и Китай в том, что они, увеличивая базовую ставку, «играют в девальвацию валюты».

 
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