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Отпевание и перезахоронение 63-х освободителей Ковеля совершили 7 мая клирики Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Чин отпевания, который состоялся в Свято-Воскресенском кафедральном соборе города, возглавил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский УПЦ Владимир, сообщает «Фома в Украине».
 
После богослужения начальник поискового отряда «Возрождение» полковник Вадим Дорофеенко передал владыке Владимиру для хранения икону Божией Матери «Казанская», найденную на груди у одного из воинов.
 
Небольшие гробы-саркофаги, в каждый из которых поместили от 2 до 6 останков солдат, перезахоронили на военном кладбище в урочище Марьино под Ковелем.
 
В мероприятии участвовали представители власти, ветеранские организации, военнослужащие Ковельского городского объединенного военного комиссариата и военной части А-2042, учащиеся лицея с усиленной военно-физической подготовкой и прихожане ковельских храмов.
 
Владыка Владимир призвал собравшихся «не забывать солдатские могилы и помнить простых солдат, которые положили свою жизнь, чтобы защитить нас от фашизма». Он также поблагодарил членов поискового отряда за то, что они, начиная с 2012 года, заботятся о сохранении памяти о погибших.

 
ForUm

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