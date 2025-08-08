Ілля Забарний переходить до ПСЖ

Український центральний захисник Ілля Забарний переходить з англійського "Борнмута" до "Парі Сен-Жермен". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, "ПСЖ" погодив з футболістом п'ятирічний контракт. Сума трансферу становила 67 млн євро (включаючи бонусні виплати). Забарний пройде медичне обстеження перед матчем за Суперкубок UEFA.

У ньому 13 серпня переможець Ліги чемпіонів "ПСЖ" зустрінеться з лондонським "Тоттенхемом", який виграв Лігу Європи.

Іллі Забарному 22 роки. Минулого сезону він провів за "Борнмут" 39 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився однією результативною передачею.

Команда з півдня Англії провела найкращий сезон в історії, посівши у чемпіонаті країни дев'яте місце з 56 очками, при цьому українець, куплений нею у січні 2023 року у київського "Динамо" за 22,7 млн євро, став одним із ключових гравців клубу.