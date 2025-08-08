﻿
Надзвичайні події

Незаконні «бойові»: викрито масштабні махінації з виплатами у ЗСУ на понад 34 млн грн

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони виявили численні факти зловживань під час нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Загальна сума збитків державі становить понад 34 мільйони гривень. Понад 25 мільйонів із цієї суми — незаконні «бойові» виплати, нараховані тим, хто не був на передовій.

  • На Білоцерківщині екскомандир військової частини дозволив незаконно нарахувати підлеглим понад 15 млн гривень додаткової винагороди за «бойові», хоча вони не перебували на «нулі».
  • На Львівщині викрили організовану групу, яка незаконно нарахувала собі понад 5 млн гривень виплат.
  • Загалом за останню добу повідомлено про підозру 23 особам, відкрито 20 кримінальних проваджень, а сума збитків державі становить понад 34 млн гривень.

Також працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) також повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику. Їхні дії завдали державі збитків на майже 900 тис. гривень.

За даними слідства, заступник командира підготував три рапорти, в яких зазначив, що він та ще 19 військовослужбовців нібито виконували бойові завдання в Чернігівській області. Насправді вони перебували в іншому місці. Командир батареї підписав ці документи, не перевіривши інформацію, і на їхній підставі було незаконно нараховано додаткові виплати.

Завдяки розслідуванню ДБР державі вже відшкодовано понад 600 тис. гривень.

Заступнику командира загрожує до 10 років позбавлення волі, командиру — до 8 років.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУкриміналдбрОфіс Генпрокурорафінансові махінації
