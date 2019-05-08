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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины, завершили досудебное расследование в отношении военного комиссара Бердянского объединенного городского военного комиссариата.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что военный комиссар по корыстным мотивам, действуя умышленно, требовал и получил неправомерную выгоду от военнообязанного в общей сумме 750 евро.

«Эти деньги были получены за уклонение от призыва призывника на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины и выдачу ему военного билета, то есть за совершение действий, непосредственно входивших в его служебные обязанности», - говорится в сообщении.

Во время получения части средств, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Запорожской области, военного комиссара задержали. После этого Мелитопольский горрайсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам предварительного расследования действия военного комиссара квалифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя, совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения).

Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины военному комиссару Бердянского ОГВК грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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