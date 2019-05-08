В Кременецком Свято-Богоявленском женском монастыре 7 мая состоялась заупокойная панихида пасхальным чином по митрополиту Волынскому и Кременецкому Алексию (Громадскому) на монастырском кладбище, где он был похоронен после гибели.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ, пасхальную заупокойную панихиду отслужили у раки с мощами митрополита Алексия три архиерея: митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен и епископ Шуйский Иов. В служении приняли участие священники епархий.

К общей молитве за убиенного митрополита Алексея присоединились также и сестры монастыря.

После богослужения управляющий делами Тернопольской епархии УПЦ владыка Сергий благословил всех верующих и вручил пасхальные подарки.

Митрополит Алексий (в миру Александр Якубович Громадский) – глава Украинской Автономной Православной Церкви в юрисдикции Московского Патриархата, митрополит Волынский и Житомирский, экзарх Украины (с 25 ноября 1941 года).

В 1941 году в условиях начавшейся немецкой оккупации и организации «автокефальной Украинской Церкви», архиепископ Алексий принял меры для устроения канонически правомерного церковного управления в Украине.

7 мая 1943 года митрополит Алексий был убит боевиками ОУН (Мельника), когда проезжал через село Смыга на Волыни (ныне Дубенский район Ровенской области).