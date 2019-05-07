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Автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука застрял в грязи в Чигиринском районе Черкасской области.

Как сообщает «Европейская правда», об этом сам дипломат написал в Twitter.

«Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (то есть для меня). Спасибо Руслану из деревни Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей колеи», - отметил посол.

Ващук также выложил фото, сделанное во время поездки. На остановке общественного транспорта кто-то написал «Где дорога?».

«Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: «Где дорога?», - написал посол.
ForUm

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