Из РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения «особых» задач на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена ​​на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня», - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации разведки, под руководством прибывших из РФ инструкторов с 3 мая проходят учебные сборы со снайперами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В ходе подготовки снайперов оккупантами используются исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и переоборудованы противотанковые ружья.