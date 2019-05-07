Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу задержаны четыре человека. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганичеcких соединений. Материалы проверки в наcтоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекc оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ, Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по cтатьям 158, 210 и 215.2. Четыре челoвека задержаны, решением cуда помещены в СИЗО», - сказал Новак.

Министр отметил, что по поручению премьер-министра была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением нефти.

«По итогам проверки определен источник загрязнения нефти - это узел учета Лопатино в Самарской области», - сказал он.

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает нефть нескольких малых производителей.

Напомним, концерн «Белнефтехим» вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало «в десятки раз предельные значения по стандарту».

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и «Нафтан» - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии.

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит «грязной» российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.