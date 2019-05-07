В Украине завершились съемки полнометражного фильма «Черный ворон» по мотивам одноименного романа-бестселлера украинского писателя Василия Шкляра.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Создание фильма о повстанческом движении времен Холодноярской республики является значимым событием, имеющим важную просветительскую миссию. Настоящее доказывает, что неизученные уроки истории возвращаются к последующим поколениям: мы до сих пор защищаем независимость родной земли. Надеюсь, создателям фильма удастся передать на экране исторические события того времени и лента станет заметным художественным явлением», - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Съемки картины длились с октября 2018 года. Основными местами событий в ленте были территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря на Черкасчине. На экране святыню воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторического облика. За время работы над проектом творческая группа отправлялась в несколько экспедиций Украины, в частности, в охотничий дворец графа Шувалова (Тальное), Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав», а в селе Поташ снимали массовые сцены, в которых были задействованы более 150 актеров.

Главные роли в фильме исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Азиз Абдурашидов, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко, Даниил Мирешкин и другие.

Режиссером фильма выступил Tарас Ткаченко, сценарист - Тарас Антипович, оператор-постановщик - Александр Кришталович, художник-постановщик - Игорь Филиппов, художник по костюмам - Мария Квитка, художник по гриму – Лариса Сапанович. Исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Генеральный продюсер фильма - Александр Ткаченко.

Премьера исторической драмы о борьбе казаков Холодноярской республики с большевиками состоится в кинотеатрах Украины в этом году.