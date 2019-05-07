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В Окружной административный суд Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо – Иван Ангелин.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно – лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

Сейчас изучаются материалы иска, и решается вопрос об открытии производства по делу.

Адвокат Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Иван Ангелин, назначен экс-президенту Януковичу по делу Майдана, в сентябре 2018 года Квалификационной дисциплинарной комиссией адвокатуры города Киева был лишен права заниматься адвокатской деятельностью с разъяснением, что Ангелин «вместо защиты клиента работал не на его стороне и не в его интересах, а способствуя получению прокуратурой в кратчайшие сроки решения против клиента».

В марте 2019 года Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры отменила это решение.
ForUm

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