Количество жертв разрушительного циклона «Фанни» в Индии и Бангладеш увеличилось до 42 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на The Japan Times.

«Число погибших в результате циклона, обрушившегося на Индию и Бангладеш, в воскресенье возросло до 42», - говорится в сообщении.

В частности, двадцать девять человек погибли в штате Одиша в восточной Индии и 13 - в Бангладеш.

«Мы пытаемся подтвердить личность жертв, но так как линии связи были повреждены, это требует времени», - сказал комиссар по чрезвычайной помощи Одиша Бишнупада Сетхи.

3 мая на Индию обрушился мощный циклон «Фанни», который на следующий день перешел на Бангладеш.