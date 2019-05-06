Количество жертв разрушительного циклона «Фанни» в Индии и Бангладеш увеличилось до 42 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на The Japan Times.
«Число погибших в результате циклона, обрушившегося на Индию и Бангладеш, в воскресенье возросло до 42», - говорится в сообщении.
В частности, двадцать девять человек погибли в штате Одиша в восточной Индии и 13 - в Бангладеш.
«Мы пытаемся подтвердить личность жертв, но так как линии связи были повреждены, это требует времени», - сказал комиссар по чрезвычайной помощи Одиша Бишнупада Сетхи.
3 мая на Индию обрушился мощный циклон «Фанни», который на следующий день перешел на Бангладеш.
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