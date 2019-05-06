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По итогам первого квартала 2019 года соотношение государственного долга Украины к ВВП снизилось до 59%.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка, сообщает «Экономическая правда».

Ключевым источником финансирования дефицита остались заимствования на внутреннем рынке - как в национальной, так и в иностранной валюте.

Правительство активно привлекало долговые ресурсы. В частности, получены средства от доразмещения ОВГЗ и заем под гарантии Всемирного банка.

«Это, во-первых, связано с плотным графиком погашения долга, а во-вторых, с потребностью в финансировании дефицита, учитывая незначительные поступления от приватизации», - говорится в отчете.

«Несмотря на такие привлечения, государственный и гарантированный государством долг в целом уменьшился на 1% с начала года — до 2,147 трлн грн по состоянию на конец марта 2019 года. Это обусловлено выплатами по гарантированным долгам, в частности перед МВФ. Дополнительным фактором было незначительное укрепление гривни», — говорится в обзоре.

Согласно так называемым «Маахстритским критериям» для стран-членов Евросоюза, а также для кандидатов на вступление в ЕС, государственный долг не должен превышать 60% ВВП страны.

Соотношение совокупного прямого и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Напомним, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в марте 2019 года увеличился на 0,54 млрд долларов - до 78,78 млрд долл. 
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