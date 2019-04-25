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Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в марте 2019 года увеличился на 0,54 млрд долларов - до 78,78 млрд долл. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

«В течение марта 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,65 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,54 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 146,64 млрд грн, или 78,78 млрд долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 372,16 млрд грн (63,92% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 50,36 млрд долларов США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 774,49 млрд грн (36,08%), или 28,42 млрд долл. США.

Напомним, по состоянию на 31 декабря, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины составлял 78,32 млрд долларов, по итогам 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов.
ForUm

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