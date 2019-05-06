В течение 3-6 мая 2019 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС показала умеренный рост на 0,2-0,5 грн/л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

Цены на бензин и ДТ выросли на 40 коп./л на АЗС Glusco в Киеве, до: А-92 – 29,35 грн/л, А-95 – 30,35 грн/л, ДТ – 29,35 грн/л. Также, на АЗС Avantage 7 подорожали бензины – на 50 коп./л, до 27,95 грн/л за А-92, и 28,95 грн/л за А-95.

Кроме того, на АЗС «БРСМ-Нафта» в Киеве бензин подорожал на 20 коп./л, до А-92 – 26,49 грн/л, А-95 – 27,49 грн/л

Таким образом, по состоянию на 06 мая 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 –29,02 грн/л, А-95 –30,14 грн/л, А-95 Премиум – 31,11 грн/л, ДТ – 29,65 грн/л.

Напомним, в течение 2-3 мая 2019 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в регионах выросла на 0,1-1,2 грн/л