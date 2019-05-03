В течение 2-3 мая 2019 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в регионах продолжила рост на 0,1-1,2 грн/л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На АЗС Prime бензины подорожали на 1,2 грн/л, до А-92 – 27,90 грн/л, А-95 – 28,90 грн/л. Дизтопливо выросло в цене на 50 коп./л, до 28 грн/л.

На станциях Marshal в харьковском регионе на 50 коп./л, до: А-92 – 28,20 грн/л, А-95 – 29,20 грн/л, ДТ – 28,90 грн/л.

На АЗС BVS в Полтаве бензины и ДТ выросли в цене на 20-30 коп./л, до: А-92 – 28,79 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, ДТ – 29,39 грн/л.

В ровненской сети ОЛАС бензины подорожали на 10-20 коп./л, до: А-92 – 29,30 грн/л, А-95 – 30,30 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 03 мая 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 29,03 грн/л, А-95 –30,15 грн/л, А-95 Премиум – 31,09 грн/л, ДТ – 29,65 грн/л.

Напомним, в течение 27 апреля – 2 мая 2019 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине продолжила рост на 0,5-1 грн/л.