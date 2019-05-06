После очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня, перемирие начало действовать с утра 6 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Сообщается, что стороны при посредничестве Египта достигли нового соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу с 04:30 по местному времени. Также сообщается, что информацию о перемирии подтвердил телеканал ХАМАСа.
Как пишут израильские СМИ, соглашение должно было начать действовать в полночь, однако палестинцы сделали еще один ракетный залп. Сирены прозвучали в Ашкелоне и в округах Сдот Негев, Шаар а-Негев и Эшколь.
Напомним, ранее в Израиле сообщили, что в результате ракетного обстрела с территории сектора Газа погиб один человек, еще несколько человек получили ранения.
Израильские военные нанесли ответные удары по 120 целям по всему сектору Газа.
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