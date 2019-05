Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в воскресенье, 5 мая, в своем Twitter.

«Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим», - написал Трамп.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!