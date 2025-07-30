Всесвітньо відомий піаніст пропонує розширити українську шкільну програму: які уроки можуть з'явитись

Всесвітньо відомий український піаніст Євген Хмара, який представляв Україну на високому рівні в Білому домі (США) та Букінгемському палаці (Велика Британія), виступив з ініціативою запровадження уроків дипломатії в українських школах. На його думку, такий предмет допоможе дітям сформувати розуміння та повагу до громадян країн, які вони відвідуватимуть.

Про це Хмара розповів в інтерв'ю "Калугіна про культуру". Піаніст переконаний, що, окрім дипломатії, обов'язковими дисциплінами також мають стати фінансова грамотність та релігієзнавство, інформує ForUА.

"Я люблю дипломатію з самого дитинства. Я вважаю, що має бути такий предмет в школі. Фінансова грамотність, дипломатія, релігієзнавство, щоб просто розуміти, просто поважати тих людей, до яких ти приїжджаєш в гості, де б вони не жили, розуміти просто", – зазначив Євген Хмара.

Піаніст також поділився власним досвідом, розповівши, що перед виступами за кордоном він завжди намагається вивчати правила країни-господаря. Зокрема, під час своїх концертів він вітає аудиторію місцевою мовою зі сцени, демонструючи повагу до культури та традицій приймаючої сторони.

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