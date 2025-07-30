﻿
Свiт

Трамп заявив про введеня 25% мита для Індії за торгівлю з Росією

Трамп заявив про введеня 25% мита для Індії за торгівлю з Росією

Президент США Дональд Трамп, заявив про намір запровадити 25% мито на індійські товари, а також додаткові штрафи, якщо Індія продовжить закуповувати російські товари, зокрема енергоносії та військову техніку. Заява була зроблена на тлі триваючої агресії Росії проти України, інформує ForUА.

У своєму зверненні Трамп підкреслив, що, попри дружні відносини, торгівля між США та Індією залишається обмеженою через "надзвичайно високі мита" та "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні бар'єри" з боку Індії.

"Пам'ятайте: хоча Індія — наш друг, протягом років ми мали з нею відносно невелику торгівлю, оскільки її мита надто високі — одні з найвищих у світі. Крім того, Індія встановила найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні бар'єри серед усіх країн", — заявив Трамп.

Він також розкритикував Делі за продовження закупівель російського військового обладнання та енергоносіїв, називаючи Індію "найбільшим покупцем російської енергії разом із Китаєм" у період, коли "весь світ хоче, щоб Росія ПРИПИНИЛА ВБИВСТВА В УКРАЇНІ". "УСЕ ЦЕ — НЕ ДОБРЕ!" — додав Трамп.

За його словами, "Індія сплачуватиме 25% тарифу плюс штраф за вищезазначене, починаючи з 1 серпня". Закінчив він своє звернення традиційним для себе гаслом "MAGA!" (Make America Great Again).

Нагадаємо, Трамп вирішив особисто керувати санкціями проти Росії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаІндіямитаТрампсвітова торгівля
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Демарш у Женеві: Десятки делегацій залишили зал під час виступу представниці РФ
Полiтика 30.07.2025 14:12:23
Демарш у Женеві: Десятки делегацій залишили зал під час виступу представниці РФ
Читати
ПриватБанк здобув багатомільярдну перемогу над Коломойським та Боголюбовим у суді Лондона
Економіка 30.07.2025 13:47:32
ПриватБанк здобув багатомільярдну перемогу над Коломойським та Боголюбовим у суді Лондона
Читати
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки та озера (Фото,Відео)
Столиця 30.07.2025 13:28:35
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки та озера (Фото,Відео)
Читати

Популярнi статтi