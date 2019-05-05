Неподалеку от Каракаса разбился венесуэльский военный вертолет, в результате чего погибли все семь членов экипажа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявлении министерства обороны.
Вертолет летел из Каракаса в западно-центральный штат Кожедес, где в то время Николас Мадуро проводил военные учения. Эти учения должны были продемонстрировать военную готовность Венесуэлы «к угрозе, исходящей от США».
Мадуро в своем Twitter выразил соболезнования:
«Я глубоко сожалею об этом инциденте и выражаю свои искренние соболезнования семье и друзьям погибших», - написал он.
Власти расследуют причину крушения вертолета.
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