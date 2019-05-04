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Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл.

Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.

Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета.

Самолет не погрузился в воду. Все люди живы.

Сообщается, что на борту находились 136 человек. На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.
ForUm

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