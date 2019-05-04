Об этом сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри на своей странице в Twitter.
«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал он.
Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета.
#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.
Самолет не погрузился в воду. Все люди живы.
Сообщается, что на борту находились 136 человек. На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды.
Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.
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