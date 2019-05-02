В течение 27 апреля – 2 мая 2019 года стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине продолжила рост на 0,5-1 грн/л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

Например, на АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сетей контролируемых ГК «Приват», 27 апреля, цены на бензин и дизельное топливо выросли на 50 коп./л. Также, цены выросли на АЗС сети UKRNAFTA. В результате стоимость в крупнейшем объединении сетей в Украине установилась на уровне: А-92 – 28,95 грн/л (на 5 коп./л выше на АЗС UKRNAFTA – 29 грн/л) , А-95 – 29,95 грн/л (30 грн/л), А-95 Energy – 30,45 грн/л (30,50 грн/л), ДТ – 30 грн/л.

На станциях Shell в Киеве цены выросли на 50-60 коп./л, до: А-92 – 30,29 грн/л, А-95 – 31,89 грнл, А-95 Премиум – 34,39 грн/л, и ДТ – 30,89 грн/л. В сети UPG произошло подорожание на 30 коп./л, до А-92 – 28,40 грн/л, А-95 – 29,40 грн/л, ДТ – 28,40 грн/л. На столичных АЗС «БРСМ-Нафта» топливо подорожало на 40-50 коп./л, до А-92 – 26,29 грн/л, А-95 – 27,29 грн/л, А-95 Премиум – 28,79 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л, ДТ Премиум – 27,79 грн/л.

Также цены выросли во многих крупных сетях, таких как: SOCAR, Parallel, Neftek, «РУР Групп», Amic Energy, «Автотехсервис», «Автотранс», BVS, «Катрал», Marshal, Chipo, Jazz Oil и др.

Таким образом, по состоянию на 02 мая 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 29,02 грн/л, А-95 –30,14 грн/л, А-95 Премиум – 31,15 грн/л, ДТ – 29,65 грн/л, ДТ Премиум – 30,64 грн/л.

Напомним, в течение 20-21 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л.

А 22-23 апреля стоимость топлива на ряде АЗС также выросла на 20-80 коп./л

24 апреля на АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сети «Привата» стоимость светлых нефтепродуктов выросла на 1 грн.

В течение 25-26 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине продолжила рост на 0,5-1 грн/л.