В городе Новоград-Волынский полицейские начали расследование по факту кражи 40 туй с аллеи, высаженной на территории лицея в честь погибших украинских военных.



Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая, передает Фокус.



В полиции отметили, что туи похитили с аллеи, которую на территории Новоград-Волынского лицея №4 обустроили в честь двух погибших в АТО выпускников.

«Поэтому кража деревьев поразила учеников и преподавателей заведения, которые вместе собирали деньги на туи, а потом высаживали аллею. Вчера директор лицея обратилась с соответствующим заявлением в полицию», - говорится в сообщении.



Правоохранители открыли производство по факту преступления, предусмотренного статьей «кража» Уголовного кодекса Украины. Расследование дела продолжается.