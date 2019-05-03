также в разделеПроисшествия
В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с 9 этажа и выжил 2
Во Львове умер ребенок, упавший в кастрюлю с кипятком 6
СМИ: На Волыни фанатики УПЦ МП жестоко избили сторонника ПЦУ 17
На Львовщине с отравлением госпитализированы 57 нацгвардейцев 23
Под Киевом ограбили дом нардепа 514
В Умани конфликт между водителями закончился стрельбой и ранениями 37
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов, ранены 3 военных 14
За праздники на украинских дорогах погибли 55 человек 25
По факту гибели матроса в Одессе проводятся следственные действия 29
В Житомире студент изрезал ножом соседа по общежитию 27
На Прикарпатье сильные дожди подтопили частные дома 24
На Хмельнитчине горел пассажирский поезд 34
Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции, ранены 2 военных 16
На Николаевщине на свалке погиб 9-летний ребенок 52
Взрыв газа разрушил дом в Мариуполе 39
В реке на Житомирщине дважды за месяц произошел мор рыбы 35
Злоумышленником, бросившим гранату в женщину, оказался полицейский 101
ГБР расследует ряд ДТП с участием патрульных 28

В городе Новоград-Волынский полицейские начали расследование по факту кражи 40 туй с аллеи, высаженной на территории лицея в честь погибших украинских военных.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая, передает Фокус.

В полиции отметили, что туи похитили с аллеи, которую на территории Новоград-Волынского лицея №4 обустроили в честь двух погибших в АТО выпускников.

«Поэтому кража деревьев поразила учеников и преподавателей заведения, которые вместе собирали деньги на туи, а потом высаживали аллею. Вчера директор лицея обратилась с соответствующим заявлением в полицию», - говорится в сообщении.


Правоохранители открыли производство по факту преступления, предусмотренного статьей «кража» Уголовного кодекса Украины. Расследование дела продолжается.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
887 грн.
9
Теги