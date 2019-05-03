Около 10 тысяч пасхальных куличей испекли и за шесть дней раздали малоимущим члены Иршавского молодежного братства имени святого Иоанна Предтечи (Мукачевская епархия УПЦ).

Фото: УПЦ

Куличи выпекали четверо суток (начиная со Страстного Понедельника) 15 волонтёров. Каждый раз они замешивали по 10 и больше килограммов теста. Украшали куличи дети, сообщает «Фома в Украине».



В свою пекарню молодёжь впустил приход Свято-Ильинского храма УПЦ города Иршава.



Среди получивших такие подарки и продуктовые наборы — малообеспеченные семьи, ученики интернатов и тяжелобольные люди из городов Иршава, Долгий, Арданов и других населенных пунктов Закарпатской области.

Развозка подарков началась в Страстную Пятницу и завершилась 1 мая.

Православная молодёжь посетила пациентов тубдиспансера в с. Долгое, психоневрологических диспансеров №1 и №2 в Мукачево, Иршавской центральной районной больницы, жильцов областного дома ребёнка в г. Свалява, Чинадеевского детдома, пациентов онкогематологического отделения Областной детской больницы, инфекционного отделения Иршавской центральной районной больницы, учеников Ильницкой гимназии.

Как сообщили в УПЦ, впервые подобная акция прошла шесть лет назад. Главная цель акции — подарить немного добра нуждающимся людям, при этом объединив молодежь вокруг общего благотворительного дела.

