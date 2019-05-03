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МИД рекомендует украинским туристам учитывать существующие в Тунисе риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и тому подобное.

Как сообщает Департамент консульской службы МИД, следует также учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе.

Соотечественники, которые находятся на территории Тунисской Республики, должны придерживаться следующих рекомендаций:

- проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступать в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам;

-всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе, неуклонно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов; по возможности иметь при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора мобильной связи (сим-карты можно приобрести во всех международных аэропортах Тунисской Республики по предъявлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу);

-не оставлять без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности, максимально ограничить передвижения в ночное время;

- воздержаться от поездок в тунисские вилайеты Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Кайруан, Татавин, Меденин, а также в приграничные с Ливией и Алжиром территории;

- при желании осуществить туристическую поездку по стране следует выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам в сопровождении представителя туроператора или компании, организующей экскурсию;

- при выборе места отдыха отдавать предпочтение отелям, расположенным в крупнейших туристических центрах страны (Тунис, Хаммамет, Сус, Магдия, Набель, Монастир, Табарка, Тозер, остров Джерба ​​и т.д.).

МИД Украины имеет ограниченные возможности по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса, поскольку выезд украинских дипломатов в эти регионы возможен только после получения разрешения от местного внешнеполитического ведомства.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы безопасности и жизни граждан Украины следует безотлагательно обращаться в правоохранительные органы Туниса (лично или по телефону - 197) и в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону (+216) 94127342 (круглосуточно).
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