Президент Косово Хашим Тачи заявил, что Вашингтон должен играть «ведущую роль» в процессе нормализации отношений его страны с Сербией, потому что Европейский Союз оказался слишком «слабым и разобщенным».

Об этом Тачи заявил в интервью Радио Свобода в Приштине 2 мая, через три дня после саммита лидеров Балканских стран в Берлине с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Саммит, впрочем, не смог перезапустить переговоры между Приштиной и Белградом.

«Однозначно, в Берлине мы вновь увидели, насколько слабой является Европа, насколько разобщенным является Евросоюз», - сказал Тачи.

Он добавил, что роль Вашингтона в диалоге между Косово и Сербией является «незаменимой, ни одна сделка не будет достигнута без динамической и ведущей роли Соединенных Штатов Америки».

Ранее Тачи предполагал, что соглашения с Сербией удастся достичь к концу 2019 года.

На вопрос, реальна ли все еще такая перспектива, президент Косово ответил, что надеется на это.

«Надеюсь, что да. Если нет, мы потеряем десять лет», - предположил он.

Переговоры между Приштиной и Белградом при посредничестве ЕС сорвались 2018 в результате сообщений о возможном обмене территориями между двумя странами и 100-процентной пошлиной на сербский импорт, введенный косовской властью.

Бывшая провинция Сербии Косово провозгласил свою независимость в 2008 году. Белград не признал этого шага.

Обе страны намерены вступить в Евросоюз, для чего им необходимо нормализовать отношения.

После саммита в Берлине президент Сербии Александр Вучич заявил, что единственным требованием Белграда является отмена пошлины. Со своей стороны, правительство Косово настаивает на полном признании Сербией своей независимости.

Пророссийский министр обороны Сербии предупредил, что балканская страна может отказаться от своей цели относительно членства в Европейском Союзе ради тесных связей с Москвой.