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Пророссийский министр обороны Сербии предупредил, что балканская страна может отказаться от своей цели относительно членства в Европейском Союзе ради тесных связей с Москвой.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

В откровенных комментариях провластному телеканалу Александар Вулин заявил, что «в случае, если ЕС не захочет Сербию, есть и другие, которые хотят».

«Они (ЕС) говорят, что «мы устали от расширения», - сказал Вулин. «Нам надоели вы и ваша политика изменяющихся целей и выдвижения новых условий», - добавил он.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия отказалась признать независимость Косово после того, как в 2008 году бывшая провинция откололась и провозгласила независимость через десятилетия после кровопролитной войны 1998-1999 годов. Москва является ключевым сторонником позиции Сербии по Косово.
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