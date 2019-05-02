На Куликовом поле полицейские остановили 15-летнюю девушку с запрещенной символикой на одежде, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

«К месту проведения массовых мероприятий 15-летняя жительница Лиманского района пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символики», - говорится в сообщении.

Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Там она объяснила, что не догадывалась о том, что изображение на одежде запрещено. Правоохранители провели с ней разъяснительную работу.

Учитывая, что несовершеннолетняя не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 – погибли.