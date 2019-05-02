На границу Беларуси по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

«По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 2 мая 2019 г. в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча».

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ПАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в 14:28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».

Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику.

Концерн «Белнефтехим» вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало «в десятки раз предельные значения по стандарту».

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и «Нафтан» - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии.

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит «грязной» российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.