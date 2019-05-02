За шесть дней, с 26 апреля по 1 мая, на автодорогах Украины погибли 55 человек, еще 255 – получили травмы. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает департамент коммуникации НПУ.



По его словам, всего с 26 апреля для обеспечению профилактических мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения» в смену привлекается около 1700 экипажей полиции. Почти 500 экипажей несут службу на дорогах государственного значения.

«За праздничные дня полицейскими выявлено и задокументировано 44141 нарушение Правил дорожного движения, совершенных на дорогах страны. В частности, полицейские зафиксировали 2324 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения», - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Он добавил, что правоохранители обнаружили 94 факта создания аварийной обстановки и 6239 фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Более 3800 водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов.

В период с 26 апреля по 1 мая на автодорогах государства зарегистрировано 3600 дорожно-транспортных происшествий. Почти 300 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Руководитель патрульной полиции отметил, что такие профилактические мероприятия будут продолжены.

«За шесть праздничных дней на дорогах погибли 55 человек, еще 255 - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Обращаю внимание всех участников дорожного движения на необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Этим вы сохраните свою жизнь и окружающих», - подчеркнул Фацевич.