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Министерство иностранных дел предупредило граждан Украины, которые находятся в восточной части Индии, о приближении шторма «Фанни». Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы МИД.

«К восточному побережью Индии приближается шторм «Фанни». Продолжается эвакуация местных жителей. Призываем граждан Украины, которые находятся в этой части Индии, руководствоваться рекомендациями местных властей. #КонсулПоруч +91 9205507157», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, шторм движется в направлении штата Орисса со скоростью более 200 км/ч. Ожидается, что он достигнет побережья 3 мая.

 

 
ForUm

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