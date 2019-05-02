Вчера, 1 мая, в Житомире в общежитии ранили ножом 18-летнего студента одного из колледжей города, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Во время первоочередного выяснения обстоятельств полицейские установили, что оба парня являются студентами одного учебного заведения и проживают в его общежитии. 1 мая около 16:30, когда они готовили пищу на общей кухне, между ними возник внезапный конфликт. Один из парней в разгаре эмоций от нанесенных ему словесных оскорблений схватился за нож и нанес оппоненту несколько ранений.

«Причины и все обстоятельства происшествия следователи устанавливают в рамках начатого уголовного производства, - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока. - 19-летний подозреваемый родом из Пулинского района, он задержан и дает показания».

Раненый, у которого врачи впоследствии диагностировали проникающие ранения брюшной полости и резаные раны спины, был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 15 (Покушение на преступление) и ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли вещественные доказательства и опросили жителей общежития.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи ему может грозить до 15 лет заключения.