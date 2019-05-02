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Экс-президент США Барак Обама вместе со своей женой Мишель станут продюсерами сериала стримингового сервиса Netflix о нынешнем президенте США Дональде Трампе, сообщает DW.

Сериал будет представлять собой экранизацию бестселлера писателя Макла Льюиса «Пятый риск», представляющего собой документальную хронику начального периода президентства Трампа.

Согласно пресс-релизу, сериал будет посвящен «той неслышной работе, которую выполняют самые обычные герои, руководящие нашим правительством и охраняющие нашу нацию». Известно, что «Пятый риск» выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете.

Барак и Мишель Обама объявили о начале сотрудничества с Netflix в мае 2018 года. Во вторник, 30 апреля, они представили первые проекты своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые экс-президент с женой собираются реализовать совместно с Netflix. Большинство из 7 представленных проектов посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации.
ForUm

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