30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Враг также обстреливал позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь; из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи села Талаковка; из гранатометов различных систем – у населенного пункта Пески; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Широкино; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял позиции военных: из 120 мм минометов - в районе населенного пункта Троицкое; из крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов уничтожены, еще трое – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из стрелкового оружия – вблизи Гранитного.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.