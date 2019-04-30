На территории митрополичьей резиденции в Феофании Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-проветительский отдел УПЦ, Зеленский поздравил Митрополита Онуфрия с Пасхой.

В свою очередь Предстоятель поздравил Владимира Зеленского с главным православным праздником и с его избранием на пост Президента. Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу.

Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сейчас сложилась в религиозной сфере Украины.

Ранее сообщалось, что 22 апреля Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил приветствие кандидату в Президенты Украины Владимиру Зеленскому с победой на выборах.

По информации СМИ сегодня Зеленский также встретился с главой ПЦУ Епифанием.