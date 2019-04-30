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В Харькове местный житель бросил гранату в автомобиль, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным полиции, 28 апреля в 16:46 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевская произошел взрыв гранаты.

Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль «Toyota». От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель Змиева Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новобаварского отдела полиции вместе с оперуполномоченными Управления уголовного розыска за совершение данного преступления был задержан 33-летний харьковчанин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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