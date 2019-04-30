Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев во всем мире поддержать петицию, появившуюся на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев во всем мире поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению», - написал он в Facebook.