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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев во всем мире поддержать петицию, появившуюся на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«На веб-странице парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо мюнхенской общине за инициативу и всем украинцам Германии за ее поддержку. Призываю украинцев во всем мире поддержать этот призыв - каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык - присоединиться к ее обсуждению», - написал он в Facebook.
ForUm

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